На территории Москвы объявлено штормовое предупреждение

Москва, 8 января. На территории российской столицы в понедельник прогнозируется шквалистый ветер, который сохранится до полуночи. Такими данными поделились с журналистами представители городского метеобюро.

«До 24:00 в Москве и в Московской области сохранится сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — пояснил источник издания «Интерфакс».

Непосредственно пресс-служба московского управления МЧС Российской Федерации указала на то, что 8 января ожидается гололедица.

«Неблагоприятные природные явления: гололедица, местами сильная, местами порывы ветра до 15–20 метров в секунду», — отметили официальные представители столичного ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что 7 января температура воздуха на территории Москвы повторила абсолютный рекорд за почти 140-летнюю историю наблюдений.