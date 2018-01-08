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BMW X5 стал самым продаваемым дизельным автомобилем в Москве
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    BMW X5 стал самым продаваемым дизельным автомобилем в Москве

    13:52  8 Января 2018  /обновлено: 13:52  08 Января 2018
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    BMW X5 стал самым продаваемым дизельным автомобилем в Москве

    Москва, 8 января. В российской столице по результатам продаж в ноябре — январе было реализовано порядка 20,9 тыс. новых легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе.

    По подсчетам экспертов, наибольшей популярностью среди дизельных автомобилей за указанный период пользовался кроссовер BMW X5. За минувшие 11 месяцев москвичи купили 1 617 немецких внедорожников, что на 30% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

    BMW X5 стал самым продаваемым дизельным автомобилем в Москве

    На второй строчке расположился дизельный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — 1 337 проданных единиц, третье место занял BMW 5-Series — 1 201 штука.

    Кроме того, в топ-10 попали такие автомобили, как KIA Sorento, Toyota Land Cruiser, Audi Q7, BMW X6, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Tiguan и Volvo XC60.

    BMW X5 стал самым продаваемым дизельным автомобилем в Москве

    Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный гигант BMW планирует в течение семи лет презентовать 25 новых моделей авто.

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #дизель #bmw x5
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