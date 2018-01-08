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Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на старый Новый год
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    Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на старый Новый год

    12:18  8 Января 2018  /обновлено: 12:18  08 Января 2018
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    Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на старый Новый год

    Москва, 8 января. Главный специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о прогнозе на ближайшие дни.

    По его словам, рекордное потепление вскоре уступит место морозам.

    «В понедельник будет ветрено, столбики термометра в Москве будут находиться в слабом минусовом секторе, а после холода станут только усиливаться», — написал специалист на своей странице в социальной сети Facebook.

    Он отметил, что в середине недели ожидается небольшой снегопад, пишет «Вечерняя Москва».

    Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на старый Новый год

    Уже с пятницы по воскресенье Московский регион будет находиться во влиянии скандинавского антициклона, поэтому морозы на старый Новый год усилятся и достигнут отметки минус 15 градусов. В Московской области температура будет еще ниже, отмечает синоптик.

    Ранее синоптики рассказали, что с понедельника москвичей и гостей столицы ожидает резкое похолодание.

    Автор: Дана Балан
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    #погода #москва #синоптики
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