Синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на старый Новый год

Москва, 8 января. Главный специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о прогнозе на ближайшие дни.

По его словам, рекордное потепление вскоре уступит место морозам.

«В понедельник будет ветрено, столбики термометра в Москве будут находиться в слабом минусовом секторе, а после холода станут только усиливаться», — написал специалист на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в середине недели ожидается небольшой снегопад, пишет «Вечерняя Москва».

Уже с пятницы по воскресенье Московский регион будет находиться во влиянии скандинавского антициклона, поэтому морозы на старый Новый год усилятся и достигнут отметки минус 15 градусов. В Московской области температура будет еще ниже, отмечает синоптик.

Ранее синоптики рассказали, что с понедельника москвичей и гостей столицы ожидает резкое похолодание.