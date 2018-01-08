18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Банда похитителей электрокабелей предстанет перед судом в Хабаровском крае
Общество
Бесплатные сеансы введут на тюбинговой горке на ВДНХ в Москве с 10 января
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бесплатные сеансы введут на тюбинговой горке на ВДНХ в Москве с 10 января

    11:32  8 Января 2018  /обновлено: 11:32  08 Января 2018
    481

    Бесплатные сеансы введут на тюбинговой горке на ВДНХ в Москве с 10 января

    Москва, 8 января. На одной из крупнейших в мире тюбинговых горок, которая находится в Москве на ВДНХ, будут доступны бесплатные сеансы катания.

    Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что бесплатные сеансы катания будут организованы с 10 января.

    По словам Собянина, сейчас тюбинговая горка в Москве бьет рекорды посещаемости. Мэр добавил, что многие не попадают на горку из-за большого количества желающих покататься. Воспользоваться услугой ежедневно желают около пяти тысяч человек.

    Как пишет «Вечерняя Москва, также Собянин анонсировал начало бесплатных катаний с 10 января. Горка будет доступна бесплатно с 11.00 до 16.00 со вторника по пятницу.

    Напомним, тюбинговая горка «Ракета» открылась на ВДНХ 23 декабря. Она имеет два спуска.

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #тюбинговая горка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОМС впервые включили гериатрическую помощь пациентам старшего возраста

      11:03 8 Января 2018 740
      Читать
      10:32
      Сегодня

      Новости, Twitter, телефон: СМИ рассказали о распорядке дня Трампа
      9:42
      Сегодня

      SpaceX произвела запуск Falcon 9 с секретным спутником Zuma
      9:12
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в поселок на границе с Ливаном
      8:47
      Сегодня

      Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
      5:26
      Сегодня

      Сирия: опубликовано видео крупного теракта в Идлибе

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018 4640

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      10501

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      10500

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      11238

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      19394
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      Ответный ход: Россия созовет панель арбитров ВТО из-за спора с ЕС о поставках свинины

      11:09   8 Января 2018
      2505
      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      Сирия: САА прорвала окружение военной базы под Дамаском

      2:08   8 Января 2018
      4488
      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      Сирия: десятки людей погибли в результате взрыва двух автомобилей в Идлибе

      23:03   7 Января 2018
      1847
      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09   7 Января 2018
      4640