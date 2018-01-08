Бесплатные сеансы введут на тюбинговой горке на ВДНХ в Москве с 10 января

Москва, 8 января. На одной из крупнейших в мире тюбинговых горок, которая находится в Москве на ВДНХ, будут доступны бесплатные сеансы катания.

Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что бесплатные сеансы катания будут организованы с 10 января.

По словам Собянина, сейчас тюбинговая горка в Москве бьет рекорды посещаемости. Мэр добавил, что многие не попадают на горку из-за большого количества желающих покататься. Воспользоваться услугой ежедневно желают около пяти тысяч человек.

Как пишет «Вечерняя Москва, также Собянин анонсировал начало бесплатных катаний с 10 января. Горка будет доступна бесплатно с 11.00 до 16.00 со вторника по пятницу.

Напомним, тюбинговая горка «Ракета» открылась на ВДНХ 23 декабря. Она имеет два спуска.