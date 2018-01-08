Москвичей в понедельник ждет похолодание впервые с Нового года

Москва, 8 января. Температура в Москве в понедельник впервые с Нового года опустится ниже нуля до отметки в два градуса мороза. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики рассказали, что 8 января москвичей и гостей российской столицы ожидает пасмурная, облачная погода. Будут небольшие осадки и сильный ветер.

Согласно сведениям метеорологов, в первый день недели будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, гололедица. В Москве прогнозируется ветер западный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит около 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что Рождество в Москве повторило температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в столице повторила абсолютный рекорд за почти 140-летнюю историю наблюдений.