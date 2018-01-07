Рождество в Москве повторило температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений

Москва, 7 января. Температура воздуха в столице повторила абсолютный рекорд за почти 140-летнюю историю наблюдений.

По данным главной московской метеостанции на ВДНХ в 13:00 температура атмосферного воздуха составила плюс три с половиной градуса. При этом столбик термометра может показать более высокие отметки в течение дня, сообщают синоптики. Подобный температурный максимум был достигнут 7 января 2007 года.

По информации Гидрометцентра России самым холодным Рождеством в Москве стало 7 января 1891 года, когда температура в городе упала до минус 34,8 градуса. Синоптики обещают жителям и гостям столицы скорое похолодание, мокрый снег и гололедицу.

По словам метеорологов уже в предстоящую ночь в Москве скажется влияние скандинавского антициклона, который придет с северо-запада. Ожидаются бодрящие морозы, однако солнце будет показываться намного чаще.

Эксперты подчеркивают, что после воскресенья холодный фронт распространится на территорию всей Центральной России, ожидается сильное обледенение на дорогах. Вместе с похолоданием значительно усилится ветер, что придаст русской зиме ее обычный характер.