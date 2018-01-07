МЧС предупреждает о снеге и гололеде в Москве 7 января

Москва, 7 января. МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В период с 16 до 02 часов в центральном регионе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Столбик термометра упадет до отрицательных значений.

В понедельник, 8 января, ветер усилиться, к нему прибавиться снегопад и гололедица, отметили в столичном управлении МЧС. Такая погода сохранится в течение суток.

В связи с непогодой в городе возможны затруднения в движении общественного транспорта, пробки и аварии на дорогах.