Теплая погода и мокрый снег ожидают москвичей в Рождество

Москва, 7 января. Москвичей в воскресенье, 7 января, ждет пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили в погодном центре «Фобос», большую часть дня в Рождество Москва проведет в теплых воздушных массах атлантического циклона. В связи с этим в российской столице установится оттепельная, пасмурная погода. В Московской области и в Москве будет облачно, возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

Вечером ожидается снег, ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Это может вызвать гололед.

Как пишет РИА Новости, воздух прогреется днем в Москве до плюс трех градусов. К вечеру столбики термометра опустятся до минус трех градусов.