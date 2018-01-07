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Теплая погода и мокрый снег ожидают москвичей в Рождество
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    Теплая погода и мокрый снег ожидают москвичей в Рождество

    10:00  7 Января 2018  /обновлено: 10:01  07 Января 2018
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    Теплая погода и мокрый снег ожидают москвичей в Рождество

    Москва, 7 января. Москвичей в воскресенье, 7 января, ждет пасмурная погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

    Как сообщили в погодном центре «Фобос», большую часть дня в Рождество Москва проведет в теплых воздушных массах атлантического циклона. В связи с этим в российской столице установится оттепельная, пасмурная погода. В Московской области и в Москве будет облачно, возможны осадки в виде мокрого снега или дождя.

    Вечером ожидается снег, ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Это может вызвать гололед.

    Как пишет РИА Новости, воздух прогреется днем в Москве до плюс трех градусов. К вечеру столбики термометра опустятся до минус трех градусов. 

    Теплая погода и мокрый снег ожидают москвичей в Рождество

    Автор: Алия Садыкова
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    #погода #москва #рождество
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