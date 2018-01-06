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Украина
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Общество
У пассажиров московского метро за 2017 год изъяли 17 тысяч единиц оружия
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    У пассажиров московского метро за 2017 год изъяли 17 тысяч единиц оружия

    23:02  6 Января 2018  /обновлено: 23:02  06 Января 2018
    739

    У пассажиров московского метро за 2017 год изъяли 17 тысяч единиц оружия

    Москва, 6 января. У пассажиров московского метрополитена на протяжении 2017-го года изъяли более 17 тысяч единиц оружия. Об этом сообщил в беседе с журналистами заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов. Он отметил, что достичь такого показателя удалось благодаря усилению мер безопасности.

    «Индивидуальная проверка пассажиров в досмотровых зонах метро в 2017 году помогла выявить более 260 тысяч опасных предметов, запрещённых к провозу в метро, это в три раза больше, чем в предыдущем году», — сказал чиновник.

    Ликсутов добавил, что в новогодние и рождественские праздники правоохранители не прекращают работу по досмотру пассажиров.

    Ранее сообщалось, что в рождественскую ночь московский метрополитен будет работать на час дольше обычного времени. Станции Московского центрального кольца будут работать до 2.00.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #москва #метро #оружие #пассажиры
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