Подросток разбился в Реутове из-за неудачной шутки друга

Реутов, 6 января. Одиннадцатилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в подмосковном Реутове из-за неудачной шутки своего друга — 19-летнего молодого человека, с которым они вместе приехали из Москвы, чтобы забрать вещи.

Перед отъездом друзья решили посмотреть на город с большой высоты. Для этого они зашли в подъезд одного из домов на улице Молодежная и поднялись на семнадцатый этаж. Одиннадцатилетний мальчик наполовину из окна, чтобы полюбоваться видом. Тогда 19-летний парень, решив напугать друга, схватил его за ноги поднял. В итоге подросток упал с высоты и разбился.

«Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер», — сообщает Следственное управление СК РФ по Московской области.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый был арестован.