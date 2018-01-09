Названа причина запаха сероводорода в Москве

Москва, 9 января. Более 30 жалоб на запах сероводорода поступило от москвичей с 1 по 9 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, это связывают с ликвидацией отходов на полигоне Кучино и изменением погодных условий.

Больше всего жалоб поступило в период с 1 по 6 января, 7 января было подано четыре жалобы, 8 января — ни одной.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и Московской области обращаются с жалобами на наличие в воздухе запаха сероводорода.

При этом в МЧС заявили, что в воздухе не обнаружено превышения концентраций вредных веществ, пишет «ФедералПресс».