Московский метрополитен будет работать в рождественскую ночь на час дольше

Москва, 6 января. В рождественскую ночь с 6 на 7 января метрополитен в Москве будет работать на час дольше обычного.

Станции метро и Московского центрального кольца в ночь на 7 января будут открыты до 02.00. Работу 163 наиболее популярных маршрутов столичного наземного общественного транспорта продлят до 03.00. В обычном режиме будут работать 11 ночных маршрутов, сообщает «Интерфакс».

Также неизменным останется расписание аэроэкспрессов. Пригородные электрички будут работать до 02.00.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о подорожании со 2 января поездок на столичном общественном транспорте по карте «Тройка». По данным издания, стоимость поездки выросла на 1 рубль, цена билета на разовую поездку осталась неизменной.