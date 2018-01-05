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Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы
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    Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы

    16:06  5 Января 2018  /обновлено: 16:06  05 Января 2018
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    Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы

    Москва, 5 января. Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы, на которых снежный покров за ночь увеличился на два-три сантиметра, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    Бирюков констатировал, что слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские праздники будет способствовать бесперебойной работе систем жизнеобеспечения города. Кроме того,  их организованная работа на улицах столицы будет гарантировать безопасность москвичей.

    За прошедшую ночь снежный покров в столице увеличился на два-три сантиметра. Утром в пятницу, 5 января, на улицы Москвы впервые в 2018 году вышла специализированная дорожно-уборочная техника.

    Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы

    «Также с утра в Москве организованы повсеместные работы по очистке кровель и выступающих фасадов зданий от снега и наледи, — цитирует Бирюкова «Вечерняя Москва». — Под особый контроль взята очистка кровель объектов торговли, образования, здравоохранения,  культуры, спорта».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #снег #2018 #снегоуборочная машина
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