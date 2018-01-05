Москва, 5 января. Снегоуборочная техника впервые в 2018 году вышла на улицы Москвы, на которых снежный покров за ночь увеличился на два-три сантиметра, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков констатировал, что слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские праздники будет способствовать бесперебойной работе систем жизнеобеспечения города. Кроме того, их организованная работа на улицах столицы будет гарантировать безопасность москвичей.

За прошедшую ночь снежный покров в столице увеличился на два-три сантиметра. Утром в пятницу, 5 января, на улицы Москвы впервые в 2018 году вышла специализированная дорожно-уборочная техника.