Десятки рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада
Москва, 5 января. Днем в пятницу из-за сильного снегопада в аэропортах Московского авиаузла задерживаются около 40 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, во «Внуково» задержаны 8 рейсов, в «Домодедово» — 12, в «Шереметьево» — 20.
В авиадиспетческих службах столицы опоздания объясняют тем, что решение о посадке прибывающих самолетов принимают сами пилоты в зависимости от погоды.
Напомним, что на территории американского штата Нью-Йорк был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномальными холодами и снегопадом.
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