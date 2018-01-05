Десятки рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Москва, 5 января. Днем в пятницу из-за сильного снегопада в аэропортах Московского авиаузла задерживаются около 40 рейсов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, во «Внуково» задержаны 8 рейсов, в «Домодедово» — 12, в «Шереметьево» — 20.

В авиадиспетческих службах столицы опоздания объясняют тем, что решение о посадке прибывающих самолетов принимают сами пилоты в зависимости от погоды.

Напомним, что на территории американского штата Нью-Йорк был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с аномальными холодами и снегопадом.