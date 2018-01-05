Пьяный москвич расстрелял двух охранников на станции МЦК

Москва, 5 января. На станции «Лихоборы» Московского центрального кольца (МЦК) произошла стрельба: пьяный пассажир ранил из травматического пистолета двух охранников. В пресс-службе ГУ МВД России по городу сообщили, что инцидент случился накануне в 22.17.

Так, у 29-летнего москвича, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с сотрудниками охраны станции, в результате злоумышленник произвел четыре выстрела из травматики в сторону правоохранителей. На место прибыли полицейские, которые скрутили стрелка.

По словам представителя столичной полиции, двух охранников доставили в больницу с огнестрельными ранениями.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в поселке Лорис Краснодарского края погибли два человека.





