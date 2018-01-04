Более 10 артистов отравились после новогоднего мероприятия в Москве

Москва, 4 января. В российской столице были госпитализированы артисты, которые участвовали в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов. По данным Роспотребнадзора, всего пострадали 11 человек.

По некоторым данным, после очередного выступления артисты решили устроить обеденный перерыв и заказали рис с морепродуктами, щи, разнообразные салаты и сэндвичи. После приема пищи они почувствовали недомогание, у некоторых началось расстройство желудка и рвота.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование по месту работы артистов и в организации, предоставлявшей питание, сообщает интернет-издание «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно, что двухлетнего ребенка доставили в больницу Оренбургской области с отравлением угарным газом.