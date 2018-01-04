18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Во Владивостоке мужчина избил одноклассника своего сына
Происшествия
ДТП с участием шести автомобилей произошло на северо-западном участке МКАД
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДТП с участием шести автомобилей произошло на северо-западном участке МКАД

    1:33  4 Января 2018  /обновлено: 1:38  04 Января 2018
    37

    ДТП с участием шести автомобилей произошло на северо-западном участке МКАД

    Москва, 4 января. Шесть автомобилей столкнулись на северо-западном участке Московской кольцевой автодороги. Как сообщают экстренные службы Москвы, пострадали три человека, включая грудного ребенка.

    «На 70-м километре внешней стороны МКАД (у района Северное Тушино) столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали. Один из них – грудной ребёнок», – приводит РИА Новости слова собственного источника в экстренных службах столицы.

    Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, идет выяснение причин произошедшего, пишет телеканал «360».

    Напомним, что вечером в среду произошло крупное ДТП в ХантыМансийском автономном округе.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп #мкад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      МИД Германии настаивает на вводе вооруженных миротворцев в Донбасс

      23:09 3 Января 2018 920
      Читать
      22:22
      Вчера

      Режим перемирия нарушался в провинции Идлиб и пригородах Дамаска – МО РФ
      17:42
      Вчера

      Ласточку делали, током пытали: вернувшийся из плена житель Краматорска рассказал о пытках в СБУ
      17:14
      Вчера

      В Кремле назвали темы переговоров Путина и премьера Индии
      16:55
      Вчера

      Четыре ребенка и шестеро взрослых погибли в ДТП в ХМАО
      14:47
      Вчера

      Глава МИД ФРГ приедет на линию разграничения у Мариуполя во время визита на Украину

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 9211

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9693

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      16335

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3256

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1858
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Названы главные успехи ВКС РФ в Сирии: освобождение Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора

      Названы главные успехи ВКС РФ в Сирии: освобождение Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зора

      23:46   3 Января 2018
      758
      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      Вертолет Ми-24 совершил жесткую посадку в Хаме, пилоты погибли — Минобороны РФ

      12:43   3 Января 2018
      7235
      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      Рубль укрепился к доллару в начале 2018 года

      12:42   3 Января 2018
      1254
      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      Пушков ответил на заявление Хейли о необходимости созыва Совета Безопасности ООН по Ирану

      7:41   3 Января 2018
      8626