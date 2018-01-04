ДТП с участием шести автомобилей произошло на северо-западном участке МКАД

Москва, 4 января. Шесть автомобилей столкнулись на северо-западном участке Московской кольцевой автодороги. Как сообщают экстренные службы Москвы, пострадали три человека, включая грудного ребенка.

«На 70-м километре внешней стороны МКАД (у района Северное Тушино) столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали. Один из них – грудной ребёнок», – приводит РИА Новости слова собственного источника в экстренных службах столицы.

Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, идет выяснение причин произошедшего, пишет телеканал «360».

Напомним, что вечером в среду произошло крупное ДТП в ХантыМансийском автономном округе.