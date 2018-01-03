Собянин рассказал, сколько человек посетили Тверскую улицу Москвы в Новый год

Москва, 3 января. Праздничную площадку на Тверской улице в течение трех дней посетили 2,7 млн жителей Москвы и гостей столицы. Об этом написал в своем микроблоге социальной сети Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что праздник в центре столицы прошел на ура.

Судя по количеству гостей, праздник на Тверской удался! Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов. На главной городской улице состоялось больше 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов. pic.twitter.com/bD9jqZ9jmP — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 3, 2018

«Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. На главной городской улице состоялось больше 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов», — подчеркнул он.

Собянин также выразил благодарность тем, кто участвовал в празднике в столице, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что более 500 тыс. москвичей и туристов воспользовались метрополитеном и МЦК, а также наземным городским транспортном в Новый год.