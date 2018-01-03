Пожарные спасли 20 человек из жилого дома в Москве

Москва, 3 января. При пожаре в жилом доме в столице сотрудники МЧС спасли 20 человек, четверо из них – дети.

Сообщение о возгорании в жилом доме на набережной Академика Туполева поступило в среду, 3 января. На место выехали 51 спасатель и 13 единиц пожарной техники. Огонь был ликвидирован к 13.07, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Во время тушения сотрудники МЧС вывели из дома 20 человек, среди которых четыре ребенка, сообщается также об одном пострадавшем. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Напомним, ранее 12 человек эвакуировали спасатели при пожаре в Нижнем Тагиле.