СК России начал проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Московской области
Москва, 3 января. Сотрудники Следственного комитета России по Подмосковью инициировали проверку по факту смерти мужчины в результате нападения пантеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду.
По данным СК России, инцидент случился в минувший вторник.
В полицию города Истры поступило сообщение о том, что в одном из вольеров, где содержатся дикие звери, обнаружено тело мужчины с рваными ранами тела, пишет «Ридус».
Согласно предварительной информации, в результате доследственной проверки было выяснено, что мужчина собирался покормить хищных зверей, но при попытке войти в вольер пантера набросилась на него и покусала, сообщает «Вечерняя Москва».
От полученных травм мужчина скончался.
В настоящее время специалисты устанавливают детали и обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.
В середине октября минувшего года медведь напал на подростка в Иркутской области.