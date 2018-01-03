СК России начал проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Московской области

Москва, 3 января. Сотрудники Следственного комитета России по Подмосковью инициировали проверку по факту смерти мужчины в результате нападения пантеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду.

По данным СК России, инцидент случился в минувший вторник.

В полицию города Истры поступило сообщение о том, что в одном из вольеров, где содержатся дикие звери, обнаружено тело мужчины с рваными ранами тела, пишет «Ридус».

Согласно предварительной информации, в результате доследственной проверки было выяснено, что мужчина собирался покормить хищных зверей, но при попытке войти в вольер пантера набросилась на него и покусала, сообщает «Вечерняя Москва».

От полученных травм мужчина скончался.

В настоящее время специалисты устанавливают детали и обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.

В середине октября минувшего года медведь напал на подростка в Иркутской области.