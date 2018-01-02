Проезд в городском транспорте Москвы по карте «Тройка» подорожал на один рубль

Москва, 2 января. Проезд в городском транспорте Москвы по карте «Тройка» подорожал со 2 января на рубль. Об этом со ссылкой на столичный департамент транспорта сообщает ТАСС.

«Со 2 января 2018 года проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожает на один рубль и составит 36 рублей за поездку вместо 35 рублей в 2017 году», — сообщили агентству в департаменте.

Стоимость безлимитного билета увеличится на 75 рублей и составит 2075 рублей. «Единый» билет на 60 поездок подорожает на 65 рублей до 1700 рублей. В департаменте отметили, что тарифы на проезд в городском транспорте изменятся в диапазоне от 0% до 3,8%, что ниже среднегодового показателя инфляции.

Стоимость разовых поездок в городском транспорте останется неизменной.