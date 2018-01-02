Житель Москвы открыл стрельбу из окна своей квартиры

Москва, 2 января. Полиция Москвы задержала мужчину, который открыл огонь из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам полицейских, прибывших на место происшествия, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским удалось попасть к нему в квартиру, задержать стрелка и изъять у него оружие.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции была установлена квартира, из которой велась стрельба, и задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу», — приводит RT слова дежурного офицера.

Как сообщается, пострадавших в результате происшествия нет.