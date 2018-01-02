МЧС предупреждает об усилении ветра и гололедице в Москве

Москва, 2 января. В ближайшие часы в Москве следует ожидать ухудшения погодных условий. Как сообщает ГУ МЧС, в столице усилится ветер, а на дорогах возможна гололедица.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие час-три, а также с сохранением ночью и днем во вторник, в Москве местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, а на дорогах гололедица», – приводит слова ведомства RT.

Экстренные службы столицы предупредили, что при резком ухудшении погоды возможны повреждения линий электропередачи, а также падение деревьев и повреждение широкоформатных конструкций. Москвичами и гостям столицы рекомендуется держаться в стороне от рекламных щитов и деревьев, а также парковать автомобили в безопасных местах.

Напомним, что ночь на 30 декабря прошлого года стала рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений.