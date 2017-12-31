Мощный пожар на складе под Подольском попал на видео

Москва, 31 декабря. Площадь пожара на складе с пластиковыми изделиями в Подмосковье составила 1500 квадратных метров, сообщили в региональном МЧС РФ.

Напомним, что на открытой площадке на Домодедовском шоссе загорелись пластиковые брикеты. Первоначально площадь пожара составила 400 квадратных метров.

В 16.30 площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров, а в 16.35 — до 1500 квадратных метров. Отмечается, что угрозы распространения пожара на другие здания пока нет. Погибших и пострадавших также нет.

В Сети появилось видео с места пожара:

Новогодний фейерверк в г.Подольск pic.twitter.com/BQe3cNUykL — Надров Тимур (@NadrovTimur) December 31, 2017

На момент времени 18.21 пожар на площади был полностью локализован.