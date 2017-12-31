Собянин открыл новую станцию метро в Москве

Москва, 31 декабря. В российской столице в последний день 2017 года открылась новая станция метро «Ховрино» на Замоскворецкой линии, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, станция разгрузит движение наземного транспорта на прилегающих к подземке трассах.

Градоначальник Сергей Собянин поздравил москвичей с открытием новой станции метро «Ховрино». Он рассказал о планах московских властей создать транспортный узел, который будет интегрирован с железной дорогой.

«Вторым этапом будет сделан транспортно-пересадочный узел, интегрировано метро с Октябрьской железной дорогой, здесь будет сделана отдельная платформа, переход в Западное Дегунино, чтобы жители и этого района могли пользоваться станцией», — сказал мэр.

Собянин заявил, что в Москве появится еще одна новая станция метро «Беломорская», в столице будет продолжена работа по улучшению транспортной системы. В 2018-2019 годам метро в шаговой доступности будет у 80% жителей района Западное Дегунино.