Названы дата и место прощания с актером Шавриным

Москва, 31 декабря. Прощание с известным российским актером Александром Шавриным, который скончался на 58-м году жизни, пройдет 2 января в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили журналистам в воскресенье представители театра.

«Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения. Прощание с артистом пройдет 2 января в театре Маяковского», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что заслуженный артист России Александр Шаврин скончался 30 декабря. Согласно предварительным данным, актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.