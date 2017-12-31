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Украина
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Общество
Названы дата и место прощания с актером Шавриным
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    Названы дата и место прощания с актером Шавриным

    15:26  31 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  31 Декабря 2017
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    Названы дата и место прощания с актером Шавриным

    Москва, 31 декабря. Прощание с известным российским актером Александром Шавриным, который скончался на 58-м году жизни, пройдет 2 января в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщили журналистам в воскресенье представители театра.

    «Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения. Прощание с артистом пройдет 2 января в театре Маяковского», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

    Напомним, ранее стало известно о том, что заслуженный артист России Александр Шаврин скончался 30 декабря. Согласно предварительным данным, актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

    «После продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин, один из ведущих артистов Театра Маяковского. Приносим свои соболезнования всем родным и близким», — отметили в театре.

    Автор: Алексей Громов
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    #шаврин
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