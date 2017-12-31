Московская полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Красной площади

Москва, 31 декабря. Сотрудники московской полиции задержали подозреваемого в стрельбе в центре столицы, в результате которой пострадали два человека. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Согласно информации ведомства, в это воскресенье в 05.40 на 40-м километре Новорижской трассы сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился 26-летний подозреваемый.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник причинил тяжелые ранения 29-летнему мужчине и 23-летней девушке в минувшую субботу в ресторане, расположенном на улице Никольской, передает РИА Новости.

«В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», — добавили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что два человека пострадали в результате стрельбы на Никольской улице вблизи с Красной площадью.