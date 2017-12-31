Источник рассказал о состоянии раненых во время стрельбы в центре Москвы

Москва, 31 декабря. Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что двое раненых при стрельбе в центре столицы находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, после инцидента были госпитализированы двое. Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Отмечается, что один из пострадавших получил ранение в голову, говорится в материале РИА Новости.

Напомним, что в субботу вечером стало известно о стрельбе, произошедшей на Никольской улице в центре Москвы. Конфликт произошел возле одного из баров. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают стрелявшего.