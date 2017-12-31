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Политика
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Происшествия
Источник рассказал о состоянии раненых во время стрельбы в центре Москвы
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    Источник рассказал о состоянии раненых во время стрельбы в центре Москвы

    1:24  31 Декабря 2017  /обновлено: 1:28  31 Декабря 2017
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    Источник рассказал о состоянии раненных во время стрельбы в центре Москвы

    Москва, 31 декабря. Источник в экстренных службах Москвы сообщил, что двое раненых при стрельбе в центре столицы находятся в тяжелом состоянии.

    По его словам, после инцидента были госпитализированы двое. Пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Отмечается, что один из пострадавших получил ранение в голову, говорится в материале РИА Новости.

    Напомним, что в субботу вечером стало известно о стрельбе, произошедшей на Никольской улице в центре Москвы. Конфликт произошел возле одного из баров. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают стрелявшего.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #стрельба #никольская улица
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