18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Азаров ждет от Евросоюза не только слов, но и дела
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых

    23:34  30 Декабря 2017  /обновлено: 3:01  31 Декабря 2017
    437

    Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, двое раненых

    Москва, 30 декабря. Неизвестный открыл огонь в центре Москвы. В результате ранения получили двое людей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

    Уточняется, что по улице Никольской, 15 разгорелся конфликт, завершившийся стрельбой. Вероятнее всего, нападавший стрелял из огнестрельного оружия.

    «Около 22.32 поступило сообщение о конфликте по адресу: Никольская улица, 15, строение 1. По предварительным данным между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный предположительно из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум гражданам, с места скрылся», — цитирует РИА Новости собственный источник в правоохранительных органах.

    Злоумышленник разыскивается, а потерпевшие госпитализированы, — добавляет издание.

    RT сообщает, что полицейским удалось установить личность стрелявшего. По имеющимся данным, огонь вел 26-летний мужчина, проживающий в республике Марий Эл. Правда, в последнее время молодой человек арендует квартиру в Московской области.

    Ранее стало известно имя подозреваемого в теракте в супермаркете Санкт-Петербурга. Вероятный преступник оказался местным жителем. Известно, что он придерживается националистических взглядов.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #стрельба #двое раненых
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        «Россия защитит суверенитет Сирии»: Пушков ответил на слова Тиллерсона о свержении Асада

        22:17   30 Декабря 2017
        1636
        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        В Сирии восстановлены ключевые объекты инфраструктуры — Центр примирения РФ

        22:08   30 Декабря 2017
        844
        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        ФСБ поймала организатора взрыва в магазине «Перекресток» в Петербурге

        18:04   30 Декабря 2017
        7287
        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        Неизвестный со взрывчаткой захватил заложников в почтовом отделении в Харькове

        17:11   30 Декабря 2017
        12717