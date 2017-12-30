Подмосковье застряло в предновогодней пробке длиной 20 км

Москва, 30 декабря. В Орехово-Зуевском районе Московской области на федеральной трассе М-7 «Волга» образовалась пробка протяженностью около 20 километров.

Транспортный затор по направлению к Нижнему Новгороду возник из-за капитального ремонта дороги на границе Московской и Владимирской областей. Ремонтные работы ведутся на участке длиной четыре километра, пишет РИА Новости.

В пробке застряли несколько тысяч автомобилей, среди них и фуры. На ремонтируемом участке трассы движение ограничено: водители могут проехать только по двум полосам из четырех.