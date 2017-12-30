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Электричка сбила насмерть мужчину на железнодорожной станции в Москве
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    Электричка сбила насмерть мужчину на железнодорожной станции в Москве

    10:56  30 Декабря 2017  /обновлено: 10:57  30 Декабря 2017
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    Электричка сбила насмерть мужчину на железнодорожной станции в Москве

    Москва, 30 декабря. В ночь на субботу электричка, следовавшая по направлению Мытищи – Москва, насмерть сбила мужчину, который пытался взобраться на платформу станции «Москва-3».

    Инцидент произошел около 03.00. От полученных травм мужчина скончался. В настоящее время по факту его гибели проводится доследственная проверка, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Московского межрегионального управления на транспорте СК Елену Марковскую.

    Марковская добавила, что специалисты устанавливают личность погибшего, а также выясняют обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #электричка
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