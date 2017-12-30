Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку около «Сходненской» в Москве

Москва, 30 декабря. В Сети появилось видео с регистратора автомобиля, ехавшего за аварийным автобусом, который утром 29 декабря совершил наезд на автобусную остановку.

Вместо того, чтобы замедлить ход, как видно на кадрах, автобус будто неуправляемо катится и упирается в остановку. Однако, как следует из названия видео, его автор предполагает, что тормоза у автобуса были исправны.

Напомним, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в районе метро «Сходненская». По информации СК РФ, в результате наезда пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.