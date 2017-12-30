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Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку около «Сходненской» в Москве
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    Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку около «Сходненской» в Москве

    7:49  30 Декабря 2017  /обновлено: 7:50  30 Декабря 2017
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    Опубликовано новое видео наезда автобуса на остановку около «Сходненской» в Москве

    Москва, 30 декабря. В Сети появилось видео с регистратора автомобиля, ехавшего за аварийным автобусом, который утром 29 декабря совершил наезд на автобусную остановку.

    Вместо того, чтобы замедлить ход, как видно на кадрах, автобус будто неуправляемо катится и упирается в остановку. Однако, как следует из названия видео, его автор предполагает, что тормоза у автобуса были исправны.

    Напомним, утром 29 декабря водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в районе метро «Сходненская». По информации СК РФ, в результате наезда пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #москва #видео #автобус #сходненская
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