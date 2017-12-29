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Автоледи в Истре протаранила иномарку и въехала в дом
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    Автоледи в Истре протаранила иномарку и въехала в дом

    21:18  29 Декабря 2017  /обновлено: 22:46  29 Декабря 2017
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    Автоледи в Истре протаранила иномарку и въехала в дом

    Москва, 29 декабря. Женщина, управлявшая легковым автомобилем, допустила столкновение с машиной Nissan Teana, после чего въехала в жилой дом на проспекте Генерала Белобородова города Истра Московской области.

    По слова очевидицы событий, у подъезда собрались многочисленные жители дома, а также родственники предполагаемой виновницы ДТП. Собравшиеся ожидали приезда работников ГИБДД. А вот помощь медиков участникам ДТП не потребовалась, — добавил женщина.

    Автоледи, допустившая столкновение, выглядела трезвой и вела себя корректно, — сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Ранее сообщалось о ДТП в Самаре при участии сразу четырех автомобилей. Вероятный виновник происшествия скрылся с места ДТП. При этом водитель автомобиля Peugeot получил серьезные травмы, и был госпитализирован.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #дтп #автоледи #истра #женщина-водитель
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