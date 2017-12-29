Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений под Новый год

Москва, 29 декабря. В Москве под Новый год был повторен температурный рекорд многолетней давности, когда температура воздуха поднялась до плюс 3,6 градусов. В последний раз такую погоду в российской столице наблюдали в 1975 и 1998 годах.

Как сообщает «Интерфакс», это уже не первый «плюсовой» рекорд текущего месяца. 17 декабря столбик термометра в Москве поднялся до плюс 8,2 градусов, обновив температурный максимум 2006 года, когда воздух прогрелся до 6,4 градусов тепла.

Синоптики ожидают, что в субботу в Москве температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, а в воскресенье потеплеет до 1 – 3 градусов. В новогоднюю ночь температура составит 0 градусов с возможным похолоданием до минус 2 градусов.

Отметим, что по состоянию на 20.25 в Москве плюс 3 градуса, ветер 4,6 метров в секунду, атмосферное давление 747 мм ртутного столба, влажность составляет 93%.