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Общество
Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений под Новый год
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    Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений под Новый год

    20:28  29 Декабря 2017  /обновлено: 20:28  29 Декабря 2017
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    Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений под Новый год

    Москва, 29 декабря. В Москве под Новый год был повторен температурный рекорд многолетней давности, когда температура воздуха поднялась до плюс 3,6 градусов. В последний раз такую погоду в российской столице наблюдали в 1975 и 1998 годах.

    Как сообщает «Интерфакс», это уже не первый «плюсовой» рекорд текущего месяца. 17 декабря столбик термометра в Москве поднялся до плюс 8,2 градусов, обновив температурный максимум 2006 года, когда воздух прогрелся до 6,4 градусов тепла.

    Синоптики ожидают, что в субботу в Москве температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, а в воскресенье потеплеет до 1 – 3 градусов. В новогоднюю ночь температура составит 0 градусов с возможным похолоданием до минус 2 градусов.

    Отметим, что по состоянию на 20.25 в Москве плюс 3 градуса, ветер 4,6 метров в секунду, атмосферное давление 747 мм ртутного столба, влажность составляет 93%.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #погода #москва #температура
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