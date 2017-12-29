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Звезду фильма «Такси» Насери отхлестали веником в Балашихе
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    Звезду фильма «Такси» Насери отхлестали веником в Балашихе

    14:45  29 Декабря 2017  /обновлено: 14:45  29 Декабря 2017
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    Звезду фильма «Такси» Насери отхлестали веником в Балашихе

    Москва, 29 декабря. Звезда фильма «Такси» француз Сами Насери посетил русские бани в подмосковной Балашихе, сообщили в одном из загородных клубов Подмосковья.

    «Русская баня… Прекрасный день и прекрасное место», — цитирует актера интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В загородной клубе отметили, что французский актер не прыгал в ледяную воду и не обтирался снегом.

    «После бани он купался в большом котле с горячей водой, — рассказали источники. — Получился, как мы шутим, французский суп».

    Звезду фильма «Такси» Насери отхлестали веником в Балашихе

    Кроме того, в Подмосковье Насери учился делать кукол: знакомился с народными промыслами России.

    «Ему очень понравилось, — отметили в загородном клубе. — Обещал приехать еще».

    Напомним, Насери с осени этого года путешествует по России, знакомится с ее культурой.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #такси #баня #насери #веник
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