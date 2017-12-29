Звезду фильма «Такси» Насери отхлестали веником в Балашихе

Москва, 29 декабря. Звезда фильма «Такси» француз Сами Насери посетил русские бани в подмосковной Балашихе, сообщили в одном из загородных клубов Подмосковья.

«Русская баня… Прекрасный день и прекрасное место», — цитирует актера интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В загородной клубе отметили, что французский актер не прыгал в ледяную воду и не обтирался снегом.

«После бани он купался в большом котле с горячей водой, — рассказали источники. — Получился, как мы шутим, французский суп».

Кроме того, в Подмосковье Насери учился делать кукол: знакомился с народными промыслами России.

«Ему очень понравилось, — отметили в загородном клубе. — Обещал приехать еще».

Напомним, Насери с осени этого года путешествует по России, знакомится с ее культурой.