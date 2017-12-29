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Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за сильного тумана
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    Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за сильного тумана

    13:33  29 Декабря 2017  /обновлено: 13:34  29 Декабря 2017
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    Десятки рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за сильного тумана

    Москва, 29 декабря. В пятницу утром в московских аэропортах задержано и отменено 40 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

    Отмечается, что из аэропорта «Внуково» задержано 12 рейсов, из «Домодедово» — 16 рейсов задержано и еще три отменено, в «Шереметьево» также задержали девять рейсов.

    В авиадиспетчерских службах «Интерфаксу» сообщили, что все три московских аэропорта продолжают работать в штатном режиме, несмотря на туман. Окончательное решение о взлете и посадке принимает командир воздушного борта, передает «ФедералПресс».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #аэропорты #туман
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