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Около 100 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковной деревне Удино
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    Около 100 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковной деревне Удино

    11:13  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:14  29 Декабря 2017
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    Около 100 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковной деревне Удино

    Москва, 29 декабря. В ходе рейда «Нелегальный мигрант» в деревне Удино в Дмитровском районе Московской области полицейские выявили 95 нелегальных мигрантов.

    Мигранты-нелегалы были привлечены к административной ответственности, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, затем их обяжут покинуть Россию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

    Напомним, ранее около сотни нелегальных мигрантов были обнаружены в Балашихе на производстве рыбы.

    Как сообщали «Дни.ру», в конце октября Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить на 20% квоту на иностранную рабочую силу. Таким образом, в 2018 году количество выданных иностранцам разрешений на въезд в РФ может сократиться до 140,4 тысяч.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #рейд #нелегальные мигранты
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