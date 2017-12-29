Около 100 нелегальных мигрантов обнаружили в подмосковной деревне Удино

Москва, 29 декабря. В ходе рейда «Нелегальный мигрант» в деревне Удино в Дмитровском районе Московской области полицейские выявили 95 нелегальных мигрантов.

Мигранты-нелегалы были привлечены к административной ответственности, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, затем их обяжут покинуть Россию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Напомним, ранее около сотни нелегальных мигрантов были обнаружены в Балашихе на производстве рыбы.

Как сообщали «Дни.ру», в конце октября Министерство труда и социальной защиты России предложило снизить на 20% квоту на иностранную рабочую силу. Таким образом, в 2018 году количество выданных иностранцам разрешений на въезд в РФ может сократиться до 140,4 тысяч.