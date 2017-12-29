Открытие станции метро «Ховрино» в Москве перенесли на несколько дней

Москва, 29 декабря. Открытие станции Московского метрополитена «Ховрино» состоится на несколько дней позже заявленного ранее срока, сейчас ведутся последние приготовления к запуску станции.

Ранее начальник Московского метрополитена Виктор Козловский сообщал, что станция «Ховрино» примет первых пассажиров 29 декабря, однако в пятницу официальный Telegram-канал столичного метрополитена сообщил о переносе открытия «Ховрино» на несколько дней, пишет РИАМО.

«Станция «Ховрино» откроется в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Сейчас на станции завершается подготовка к открытию, тестируются системы жизнеобеспечения, настраиваются устройства пассажирской автоматики.

Станция Московского метрополитена «Ховрина» станет конечной на севере Замоскворецкой линии. Она улучшит транспортную доступность для жителей одноименного района, а также для жителей соседних районов – Западного Дегунина и Левобережного. Предполагается, что пользоваться новой станцией станут около 60 тысяч пассажиров, что будет способствовать разгрузке станции «Речной вокзал» в среднем на 20%.