Полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве

Москва, 29 декабря. Полиция Москвы назвала причину ДТП у метро «Сходненская» в Москве, где водитель пассажирского автобуса въехал в остановку.

Как заявили в пресс-службе ведомства, дорожная авария произошла при попытке водителя уйти от столкновения с другой машиной, но не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

«В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали три человека», - уточнили в главке.

При этом в Департаменте транспорта заявили, что водитель автобуса - 60-го года рождения, имеет все категории и прошел необходимый предрейсовый контроль. Кроме того, с 2015 года у него нет ни одного нарушения ПДД.

Напомним, инцидент произошел сегодня в районе дома № 37 по Сходненской улице. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.