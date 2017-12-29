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Полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве
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    Полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве

    10:49  29 Декабря 2017  /обновлено: 10:50  29 Декабря 2017
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    Полиция назвала причину наезда автобуса на остановку в Москве

    Москва, 29 декабря. Полиция Москвы назвала причину ДТП у метро «Сходненская» в Москве, где водитель пассажирского автобуса въехал в остановку.

    Как заявили в пресс-службе ведомства, дорожная авария произошла при попытке водителя уйти от столкновения с другой машиной, но не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта.

    «В результате ДТП погибших нет, по предварительным данным, пострадали три человека», - уточнили в главке.

    При этом в Департаменте транспорта заявили, что водитель автобуса - 60-го года рождения, имеет все категории и прошел необходимый предрейсовый контроль. Кроме того, с 2015 года у него нет ни одного нарушения ПДД.

    Напомним,  инцидент произошел сегодня в районе дома № 37 по Сходненской улице. На месте происшествия работают  полицейские и сотрудники экстренных служб.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #дтп #полиция #автобус #остановка
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