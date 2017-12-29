Стала известна личность водителя автобуса, наехавшего на остановку в Москве

Москва, 29 декабря. За рулем автобуса, который совершил наезд на остановку в Москве, находился 58-летний Раджабали С. По неподтвержденным данным, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что авария произошла накануне на Сходненском бульваре в Москве. По информации Федерального агентства новостей, в результате ДТП пострадали три человека.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства наезда автобуса на остановку. На месте также стоят кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что появилась предварительная версия аварии, произошедшей на Сходненском бульваре. Не исключено, что водитель автобуса не смог справиться с управлением.