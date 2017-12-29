Названа возможная причина наезда автобуса на остановку в Москве
Москва, 29 декабря. Водитель автобуса, совершившего наезд на остановку на северо-западе российской столицы, могут не справиться с управлением, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Напомним, что авария произошла на Сходненской улице накануне.
По информации Федерального агентства новостей, в результате ДТП пострадали три человека, однако данные еще уточняются.
В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось первое видео с места аварии в Москве.
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