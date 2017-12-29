Появилось первое видео наезда автобуса на остановку в Москве
Москва, 29 декабря. В Сети появилось первое видео с места наезда автобуса на остановку в Москве. Инцидент произошел на Сходненской лице. Информация о погибших и пострадавших все еще уточняется.
Согласно данным Федерального агентства новостей, в аварии пострадали три человека.
Ролик с места ДТП появился на сайте телеканала РЕН ТВ.
В данный момент на месте работают экстренные службы города. Обстоятельства аварии уточняются.
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