Появилось первое видео наезда автобуса на остановку в Москве

Москва, 29 декабря. В Сети появилось первое видео с места наезда автобуса на остановку в Москве. Инцидент произошел на Сходненской лице. Информация о погибших и пострадавших все еще уточняется.

Согласно данным Федерального агентства новостей, в аварии пострадали три человека.

Ролик с места ДТП появился на сайте телеканала РЕН ТВ.

В данный момент на месте работают экстренные службы города. Обстоятельства аварии уточняются.