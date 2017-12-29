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Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
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    Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

    7:38  29 Декабря 2017  /обновлено: 7:38  29 Декабря 2017
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    Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

    Москва, 29 декабря. Пожарные подразделения, экстренные ведомства и предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы перешли на усиленный режим работы. Об этом со ссылкой на заместителя столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова сообщает «Вечерняя Москва».

    Городские службы проработают в усиленном режиме до 9 января.

    «Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города», — заявил Бирюков.

    По словам заместителя мэра, к ликвидации возможных экстренных ситуаций в столице готовы 1268 аварийно-восстановительных бригад. Также подготовлены три мобильные котельные и более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок.

    К ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы 1600 пожарных спасателей и 10 вертолетов. Под особый контроль взяты все площадки Москвы для запуска пиротехники.

    Автор: Виталий Малясев
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    #москва #праздники
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