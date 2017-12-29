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Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за тумана и гололедицы
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    Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за тумана и гололедицы

    0:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 0:31  29 Декабря 2017
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    Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за тумана и гололедицы

    Москва, 29 декабря. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за тумана и гололедицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололёд, в отдельных районах — туман», — приводит RT сообщение пресс-службы МЧС Москвы.

    Отмечается, что из-за резкого ухудшения погоды в Москве возможны ухудшения видимости, а также проблемы с движением транспорта. Экстренный службы советуют соблюдать скоростной режим и проявлять внимательность за рулем.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #погода #москва #мчс #снегопад #гололед
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