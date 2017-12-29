Москва, 29 декабря. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за тумана и гололедицы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололёд, в отдельных районах — туман», — приводит RT сообщение пресс-службы МЧС Москвы.

Отмечается, что из-за резкого ухудшения погоды в Москве возможны ухудшения видимости, а также проблемы с движением транспорта. Экстренный службы советуют соблюдать скоростной режим и проявлять внимательность за рулем.