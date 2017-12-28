Новогодние трамваи появились на улицы Москвы

Москва, 28 декабря. Новогодние трамваи, украшенные светящимися гирляндами, выехали на маршруты в центре Москвы. Об этом сообщил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

«Новогодние трамваи становятся полноправными героями главного зимнего праздника они выходят на улицы столицы уже третий год подряд. Такой транспорт будет работать в вечернее время все каникулы», – сказал Антонов в комментарии РИА Новости.

Ожидается, что в период праздников трамваи перевезут более 17 тысяч пассажиров. Антонов также добавил, что в этом году кроме обычных вагонов по столице будет ходить вагон с прицепом, на котором установлены сани Деда Мороза с подарками и упряжкой оленей.