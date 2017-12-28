Коммунальные службы Москвы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Москва, 28 декабря. Коммунальные службы российской столицы перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом рассказал в четверг заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как отметили в мэрии, в первые недели 2018 года на улицах Москвы будут дежурить около 600 тысяч работников.

«Мы готовы к тому, чтобы провести праздники достойно, организовать достойный праздник для москвичей. Для коммунальщиков нет выходных дней, для них нет праздников», — цитирует слова Бирюкова издание «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее стало известно о том, что на дорогах российской столицы электронные табло начали показывать новогодние поздравления.

По городу также будут курсировать два праздничных трамвая. В московской мэрии ожидают, что ими воспользуются 17 тысяч человек.