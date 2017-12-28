Московский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшивик»

Москва, 28 декабря. Пресненский районный суд российской столицы принял решение арестовать до 27 февраля бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который обвиняется в убийстве человека.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года», — указано в решении суда.

Напомним, 27 декабря экс-директор «Меньшевика» Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории московской фабрики. В результате инцидента погиб охранник, еще несколько человек получили ранения.

Непосредственно сам предприниматель некоторое время прятался в районе бывшей типографии газеты «Правда».