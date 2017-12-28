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Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия на юге Москвы
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    Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия на юге Москвы

    18:52  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:52  28 Декабря 2017
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    Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия на юге Москвы

    Москва, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на юге российской столицы. Об этом рассказали в четверг представители московского управления ГИБДД.

    Инцидент произошел в районе Ключевой улицы. Как передает издание «Вечерняя Москва», 11-летнюю девочку сбил автомобиль.

    Пострадавшая была госпитализирована с незначительными травмами. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, его разыскивают полицейские.

    Как сообщало издание «Утро.ру», 25 декабря в подземных переход в районе станции московского метро «Славянский бульвар» заехал автобус. В результате аварии погибли несколько человек.

    Автор: Алексей Громов
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