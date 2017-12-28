Водитель сбил ребенка и скрылся с места происшествия на юге Москвы

Москва, 28 декабря. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на юге российской столицы. Об этом рассказали в четверг представители московского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в районе Ключевой улицы. Как передает издание «Вечерняя Москва», 11-летнюю девочку сбил автомобиль.

Пострадавшая была госпитализирована с незначительными травмами. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, его разыскивают полицейские.

Как сообщало издание «Утро.ру», 25 декабря в подземных переход в районе станции московского метро «Славянский бульвар» заехал автобус. В результате аварии погибли несколько человек.