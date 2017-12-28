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Ритуальные агентства Подмосковья увозят покойников до приезда скорой
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    Ритуальные агентства Подмосковья увозят покойников до приезда скорой

    17:45  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  28 Декабря 2017
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    Ритуальные агентства Подмосковья увозят покойников до приезда скорой

    Москва, 28 декабря. В Подмосковье участились случаи, когда ритуальные агентства пытаются перехватить друг у друга только что скончавшихся людей. По мнению местного депутата Сергиева Посада Тимофея Лагутина, коммерсанты делают это не всегда законным путем.

    Региональные власти Подмосковья в курсе ситуации о недобросовестной конкуренции между агентствами ритуальным услуг. По словам депутата Тимофея Лагутина, подобные случаи произошли в населенных пунктах Мостовик и Жучки. 

    «Известно это из жалоб врачей, приезжавших на вызов. Они написали, что, со слов родственников, труп мужчины увезен до нашего приезда работниками ритуальной службы. Причем ритуальщики – не медики и не могут констатировать смерть», — сказал депутат, его слова приводит Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Он предполагает, что младший медперсонал делится информацией с агентов, а за этого имеет свой процент. Лагутин добавил, что искать выход из сложившейся ситуации будет вместе с комиссией по противодействию коррупции.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #похороны #ритуальные услуги
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