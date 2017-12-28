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Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, выписалась из больницы
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    Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, выписалась из больницы

    17:07  28 Декабря 2017  /обновлено: 17:07  28 Декабря 2017
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    Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, выписалась из больницы

    Серпухов, 28 декабря. Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая лишилась обеих рук по вине ревнивого мужа, уже выписалась из больницы. В ближайшее время женщина пройдет курс реабилитации в Петербурге.

    Врачам удалось сохранить левую кисть. По их словам, чувствительность вернется уже через год-полтора, однако правую руку восстановить не удалось. Семья Грачевой уже нашла фирму, готовую сделать протез. Брат женщины Илья Шейкин заявил, что его сестра чувствует себя хорошо и пребывает в новогоднем настроении. Сама же Маргарита отметила, что собирается встречать Новый год в кругу семьи.

    «Сразу после праздников я поеду на реабилитацию в Питер. Я уже спрашивала у врачей, насколько можно ее разработать и полностью вернуть. Говорят, что все зависит от меня. Новый год буду отмечать дома», — цитирует ее интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, что 11 декабря муж Грачевой в приступе ревности увез жену в лес, где подверг ее пыткам. Сперва он отрубал ей пальцы топором, а затем и вовсе ампутировал обе кисти рук. Медикам удалось пришить левую кисть так, чтобы она прижилась, однако правую руку восстановить не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #подмосковье #серпухов #руки
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